أول كفيفة بكلية التجارة.. رئيس جامعة أسيوط: توفير منحة دراسية كاملة

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط حيث تعد أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة، وذلك من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين لتغطية كافة المصروفات الدراسية حتى تخرجها.

الطلاب ذوي الهمم والمتفوقين مصدر فخر وإلهام

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن الجامعة تنظر إلى طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين باعتبارهم مصدر فخر وإلهام، مؤكداً أن الجامعة حريصة على أن يجد كل طالب فيها الدعم والرعاية التي يستحقها، حتى يتمكن من استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وليصبح شريكًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، أن التحاق ثريا بالكلية يعد حدثًا فريدًا كونها أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بها، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية تستحق كل الدعم.

وتعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ استطاعت أن تتغلب على صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق نجاحًا لافتًا بحصولها على مجموع 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة لتلتحق بقسم العلوم السياسية، سعيًا وراء حلمها بالعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي أو السلك التجاري.

الجدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير المركز، يواصل جهوده في دعم طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، بجانب توفير الفرص للطلاب المتفوقين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.