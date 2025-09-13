قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول كفيفة بكلية التجارة.. رئيس جامعة أسيوط: توفير منحة دراسية كاملة

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط حيث تعد أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة، وذلك من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين لتغطية كافة المصروفات الدراسية حتى تخرجها.

الطلاب ذوي الهمم والمتفوقين مصدر فخر وإلهام

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن الجامعة تنظر إلى طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين باعتبارهم مصدر فخر وإلهام، مؤكداً أن الجامعة حريصة على أن يجد كل طالب فيها الدعم والرعاية التي يستحقها، حتى يتمكن من استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وليصبح شريكًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، أن التحاق ثريا بالكلية يعد حدثًا فريدًا كونها أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بها، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية تستحق كل الدعم.

وتعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ استطاعت أن تتغلب على صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق نجاحًا لافتًا بحصولها على مجموع 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة لتلتحق بقسم العلوم السياسية، سعيًا وراء حلمها بالعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي أو السلك التجاري.

الجدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير المركز، يواصل جهوده في دعم طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، بجانب توفير الفرص للطلاب المتفوقين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

أسيوط جامعة أسيوط منحة دراسية أول طالبة كفيفة كلية التجارة الطلاب المكفوفين المصروفات الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

خوان ألفينا يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري

اشرف صبحي

أبو حسين يؤكد ثقة اتحاد الكرة في منتخب 20 سنة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري الممتاز غدا

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد