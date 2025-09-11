قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
محافظات

جامعة أسيوط الأهلية تستعد لانطلاق العام الجامعي الجديد في 20 سبتمبر

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي
إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، عن اكتمال استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر انطلاقه في 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن الترتيبات شملت إعداد الجداول الدراسية وإعلانها في الوقت المناسب، إلى جانب وضع خطة متكاملة للأنشطة والفعاليات الطلابية الهادفة إلى تنمية المهارات وصقل المواهب. 

 ضوابط شفافة لآليات القبول بالبرامج المختلفة

كما جرى التأكيد على تطبيق ضوابط شفافة لآليات القبول بالبرامج المختلفة داخل الكليات بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

برامج وخططًا لنشر قيم الولاء والانتماء بين الطلاب والتصدي للأفكار الهدامة

وفي الجانب التوعوي، أعدت الجامعة برامج وخططًا لنشر قيم الولاء والانتماء بين الطلاب والتصدي للأفكار الهدامة، من خلال تنظيم لقاءات تثقيفية موسعة لتعريفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمة تعليمية متكاملة تقوم على الجودة والابتكار، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 وأضاف أن إدارة الجامعة أولت اهتمامًا خاصًا بطرح برامج أكاديمية حديثة تتماشى مع الاتجاهات العالمية في التعليم العالي، وتهدف إلى تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وفق معايير الجودة العالمية.

وتضم جامعة أسيوط الأهلية 7  كليات تشمل 15 برنامجًا دراسيًا بنظام الساعات المعتمدة، تغطي تخصصات متنوعة في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والإدارية واللغوية، وهي: كلية الطب البشري تقدم برنامج الطب والجراحة (نظام النقاط المعتمدة – خمس سنوات)، وكلية طب الأسنان تقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، بينما تطرح كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج الصيدلة الإكلينيكية (نظام الساعات المعتمدة) لإعداد كوادر عالية الكفاءة، وكلية العلوم الإدارية والمالية تقدم برنامج نظم المعلومات (BIS)، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية (EP) لتأهيل خريجين بمهارات قيادية وإدارية متقدمة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم أربعة برامج تشمل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لعصر التحول الرقمي، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية تطرح برامج متميزة تشمل: هندسة العمارة الداخلية، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية والهندسية، وكلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم برنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج اللغة الألمانية لتخريج كوادر متميزة في الترجمة والتواصل الدولي.

أسيوط جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية العام الدراسي الجديد الجداول الدراسية برنامج الصيدلة الإكلينيكية كلية طب الأسنان نظم المعلومات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هندسة البرمجيات التحول الرقمي كلية الألسن

