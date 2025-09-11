قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
محافظات

بالمشاركة المجتمعية.. مدارس أسيوط تتجمل لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد

استعدادات مدارس أسيوط للعام الدراسي الجديد
استعدادات مدارس أسيوط للعام الدراسي الجديد
إيهاب عمر

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ان جميع مدارس المحافظة واصلت حملات التجميل ودهان الفصول واسوار المدارس وتزيينها بالشعارات الوطنية والابيات الشعرية تعميقا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، ضمن حملات رفع الكفاءة والصيانة 

 ويجرى تنفيذها بالمدارس بمختلف الادارات التعليمية بمراكز وأحياء المحافظة بالتعاون مع مجلس الامناء والآباء والمعلمين ومعسكرات الخدمة العامة للطلاب والمعلمين بالمدارس، فضلا عن مراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025 / 2026 وذلك فى إطار الدعم المتواصل من اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وبتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

تجميل وتشجير المدارس وزيادة المساحات الخضراء


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الى انه تنفيذا لتوجيهات الوزير لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيطو بتفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ،للنهوض باعمال الصيانة بالمدارس وتجميل وتشجير المدارس وزيادة المساحات الخضراء واستكمال اعمال دهانات الفصول والمعامل وفقا للمواصفات ومعايير الجودة فى تنفيذ الاعمال وتحت اشراف المختصين ومسئولى هيئة الابنية التعليمية ،لظهور المدار س فى احسن صورة قبل بدء العام الدراسى الجديد وخلق بيئة امنة ونظيفة للطلاب والمعلمين .


وأكد " دسوقى " ، على متابعته المستمرة لاعمال الصيانة والتجميل ورفع الكفاءة داخل كافة المنشات التعليمية والمدارس بمختلف الادارات التعليمية لافتاً الى توجيهاته المستمرة لمديرى الادارات التعليمية و وكلاء الادارات ومسئولى المتابعة الميدانية بالمديرية والادارات التعليمية للمتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة التى يجرى تنفيذها بمختلف المنشأت التعليمية ورصد كافة الملاحظات وسرعة نهوها بالتنسيق مع كافة الجهات فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات وتوفير بيئة أمنة نظيفة.

أسيوط الفصول اسوار المدارس الشعارات الوطنية وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط حب الوطن مجلس الامناء العام الدراسى الجديد محافظ أسيوط

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

جانب من التدريب

الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي وصيانة خزان أسوان

اورام سمالوط

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

