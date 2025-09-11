بالمشاركة المجتمعية.. مدارس أسيوط تتجمل لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ان جميع مدارس المحافظة واصلت حملات التجميل ودهان الفصول واسوار المدارس وتزيينها بالشعارات الوطنية والابيات الشعرية تعميقا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، ضمن حملات رفع الكفاءة والصيانة

ويجرى تنفيذها بالمدارس بمختلف الادارات التعليمية بمراكز وأحياء المحافظة بالتعاون مع مجلس الامناء والآباء والمعلمين ومعسكرات الخدمة العامة للطلاب والمعلمين بالمدارس، فضلا عن مراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025 / 2026 وذلك فى إطار الدعم المتواصل من اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وبتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

تجميل وتشجير المدارس وزيادة المساحات الخضراء



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الى انه تنفيذا لتوجيهات الوزير لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيطو بتفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ،للنهوض باعمال الصيانة بالمدارس وتجميل وتشجير المدارس وزيادة المساحات الخضراء واستكمال اعمال دهانات الفصول والمعامل وفقا للمواصفات ومعايير الجودة فى تنفيذ الاعمال وتحت اشراف المختصين ومسئولى هيئة الابنية التعليمية ،لظهور المدار س فى احسن صورة قبل بدء العام الدراسى الجديد وخلق بيئة امنة ونظيفة للطلاب والمعلمين .



وأكد " دسوقى " ، على متابعته المستمرة لاعمال الصيانة والتجميل ورفع الكفاءة داخل كافة المنشات التعليمية والمدارس بمختلف الادارات التعليمية لافتاً الى توجيهاته المستمرة لمديرى الادارات التعليمية و وكلاء الادارات ومسئولى المتابعة الميدانية بالمديرية والادارات التعليمية للمتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة التى يجرى تنفيذها بمختلف المنشأت التعليمية ورصد كافة الملاحظات وسرعة نهوها بالتنسيق مع كافة الجهات فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات وتوفير بيئة أمنة نظيفة.