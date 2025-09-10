محافظ أسيوط: متابعة دورية لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة والفعالة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بمصالح المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة في جميع المراكز والأحياء لتسهيل الإجراءات وتحقيق الصالح العام.

متابعة سير طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، واصلت متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي، من خلال رصد معدلات الإنجاز واستعراض الملفات التي تم الانتهاء من إجراءاتها وتلك التي لا تزال قيد الاستكمال، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين.

الالتزام الكامل بالضوابط القانونية

ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، ورفع كفاءة الأداء لتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية.

كما دعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى استكمال المستندات المطلوبة للحصول على قرار قبول التصالح، تمهيدًا لاستلام "نموذج 8" النهائي، الأمر الذي يسهم في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعد بـ 8 مراكز ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات رفع مساحي لـ10 مناطق صناعية.. محافظ أسيوط: مركز معلومات شبكات المرافق ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية

وخصصت محافظة أسيوط خطوطًا ساخنة تعمل على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).