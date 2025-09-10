محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعد بـ 8 مراكز ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة، بإجمالي مساحة بلغت 2529 مترًا مربعًا من المباني، إلى جانب 22 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات، التي تستهدف مواجهة البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء.

إزالة 21 حالة تعدي بـ 8 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت 8 مراكز هي: (الغنايم، أسيوط، البداري، منفلوط، ساحل سليم، أبوتيج، الفتح، صدفا)، بالإضافة إلى حي شرق وغرب مدينة أسيوط، حيث جرى التنفيذ باستخدام معدات المراكز والأحياء وبالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات تنوعت بين مخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الإصلاح الزراعي وحرم النيل والمتغيرات المكانية، لافتًا إلى تنفيذ حالة إزالة واحدة بكل من مراكز الغنايم، البداري، ساحل سليم، الفتح، صدفا، وحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، وحالتي إزالة في مركز منفلوط، و9 حالات في أبوتيج، و3 حالات بمركز أسيوط.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ27 تنفذ على ثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، وتستمر المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد جميع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).