محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المنفذة، مع الالتزام بسرعة الإنجاز والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا ترأسه محافظ أسيوط لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وممثلي مكتب "دار الهندسة" الاستشاري، وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب رؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات)، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية.

مناقشة التقارير والملاحظات الفنية التي تم رصدها

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعي، الرصف والري، بالإضافة إلى مناقشة التقارير والملاحظات الفنية التي رصدها مكتب "دار الهندسة" خلال جولاته الميدانية.

تسليم المشروعات لجهات الاختصاص وتشغيلها بكامل طاقتها

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتلافي الملاحظات الفنية، لضمان تسليم المشروعات لجهات الاختصاص وتشغيلها بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع أي معوقات أو تأخير، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين المتقاعسين أو المقصرين.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى، حيث تستهدف المرحلة الأولى 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، بإجمالي 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه مضيفًا أن المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.