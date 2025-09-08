محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب

عقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، لبحث سبل تضافر الجهود وتوحيد القوى لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد العال مدير خدمة المواطنين، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

تخصيص وتأجير قطع أراضي لصالح الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات صغيرة

وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - إمكانية تخصيص وتأجير قطع أراضي لصالح الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تشمل تربية الحمام والبط، وإقامة مزارع دواجن متكاملة، بما يسهم في خلق تكتلات اقتصادية قادرة على دعم السوق المحلي مقترحًا أن كل مزرعة ستضم وحدة لإنتاج البايوجاز إلى جانب أفران لإنتاج الخبز والفطير، بما يعزز مفهوم التنمية المتكاملة والاستفادة المثلى من الموارد.

توظيف المنح التدريبية في تأهيل طلاب التعليم الفني

كما وجه المحافظ الجمعيات الأهلية بضرورة توظيف المنح التدريبية في تأهيل طلاب التعليم الفني على اكتساب مهارات عملية في مختلف الحرف، وخاصة في مجال المسابك لتصنيع قطع الغيار محليًا، فضلًا عن أعمال الصيانة والإصلاح والخراطة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تصنيع أجزاء أساسية في مواتير ومحابس محطات المياه، بما يقلل من تكاليف الاستيراد ويعزز الاعتماد على القدرات المحلية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتشجيع المشروعات التنموية التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، مشددًا على أن المحافظة ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.