أوقاف أسيوط: إقامة صلاة خسوف القمر في 63 مسجدًا على مستوى المحافظة

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط عن إقامة صلاة خسوف القمر مساء اليوم الأحد، وذلك في جميع المساجد الكبرى بالمحافظة، والبالغ عددها 63 مسجدًا موزعة على مختلف الإدارات.

خطبة مؤثرة تتناول دلائل قدرة الله تعالى، وعظمة خلقه

وأكدت المديرية انها انهت استعداداتها على أرقى مستوى، حيث جرى التنسيق مع الأئمة والخطباء لتأدية الصلاة وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تُلقى عقب الصلاة خطبة مؤثرة تتناول دلائل قدرة الله تعالى، وعظمة خلقه، وأهمية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل في مثل هذه المشاهد الكونية التي تُثير القلوب وتفتح العقول للتفكر والتدبر.

في هذا السياق، صرّح الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، بأن إقامة صلاة خسوف القمر في هذه الليلة المباركة ليس مجرد أداء لشعيرة فحسب، بل هو رسالة إيمانية عميقة تعيد إلى الأذهان عظمة الخالق وقدرته، وتوقظ في النفوس الشعور بالخشوع والخضوع لله عز وجل، منوها بالحرص على إحياء هذه السنة النبوية.

ودعا وكيل وزارة الاوقاف باسيوط جموع المواطنين للمشاركة في هذه الشعيرة بروح من الإيمان واليقين، عسى أن تكون لحظة صادقة نستلهم منها معنى التوبة والرجوع إلى الله ، لافتا الى مواصلة مديرية أوقاف أسيوط دورها الرائد في تعزيز القيم الدينية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع، لتبقى المساجد منارات للهدى وبيوتًا عامرة بذكر الله في كل وقت وحين.