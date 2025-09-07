كيف استعدت محافظة أسيوط لاستقبال العام الدراسي الجديد..2025-2026|تفاصيل

استعدادا لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، تابع محافظ اسيوط الاستعدادات النهائية للمدارس بالمحافظة وجاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب..

استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بقاعة مديرية التربية والتعليم، مع قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة وموجهي العموم، لمتابعة جاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي 2025/2026.

حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وهدى حسين مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيهاب عثمان مدير عام التعليم الخاص، إلى جانب مديري الإدارات ووكلائها وموجهي العموم.

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة

وخلال اللقاء، شدد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة للطلاب في بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، كما وجه بزيادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية المختلفة، واكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، إلى جانب رفع كفاءة معامل العلوم والحاسب الآلي وتفعيل الأنشطة والتجارب العلمية لإكساب الطلاب خبرات عملية وتنمية مهاراتهم.

توفير بيئة تعليمية مناسبة داخل الفصول

وأكد المحافظ أن المعلمين يمثلون قيمة وقدوة لطلابهم، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة تزخر بنخبة كبيرة من الكوادر المتميزة والموهوبة ذات الكفاءة العالية في التدريب المهني والمهاري، لافتًا إلى أن مديري المدارس يعدون قادة العملية التعليمية في مؤسساتهم، وأن نجاح المنظومة التعليمية يرتبط بقدرتهم على إدارة المدرسة بفاعلية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة داخل الفصول، مع الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة، موضحًا أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بمختلف المراكز والقرى لرصد التحديات والعمل على معالجتها بشكل فوري.

كما أشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أهمية تطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة داخل المدارس، وتنظيم مجموعات التقوية للحد من الدروس الخصوصية، مؤكدًا دعمه الكامل لقطاع التعليم وتذليل كافة العقبات وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جاري الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والتي تتضمن الطلاء والتشجير وتحسين بيئة العمل داخل المدارس منوهًا إلى التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي إشغالات بمحيط المدارس لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.