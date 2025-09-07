جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 47 من طلاب كلية الحقوق

شهدت جامعة أسيوط احتفالية كبرى لتخريج الدفعة السابعة والأربعين من طلاب كلية الحقوق، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب محمد الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان عبد الراضي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،

والدكتور محمد عبد العليم الهمامى مدير برنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور أشرف جاب الله مدير رعاية الشباب، و عماد رمضان أمين عام الكلية، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والقيادات الإدارية والعاملين بالكلية والجامعة.

إعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على خدمة الوطن

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، طلاب الدفعة 47 من كلية الحقوق وأولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل تتويجاً لجهودهم المشتركة على مدار سنوات الدراسة، ومشيداً بما بذله أولياء الأمور من دعم ورعاية، وما قدمه أساتذة الكلية من علم وإرشاد، وصولاً إلى إعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على خدمة الوطن وإعلاء قيم العدالة.

وخلال كلمته، قدّم الدكتور أحمد عبد المولى التهنئة للخريجين وذويهم، مشيداً بجهود أساتذة الكلية الذين بذلوا جهوداً واضحة في دعم أبنائهم الطلاب بالعلم والإرشاد حتى بلوغهم مرحلة التخرج، متمنياً لهم مستقبلاً حافلاً بالنجاح وتولي أرفع المناصب في خدمة الوطن.

حمل لواء العدالة وممارسة مهنتهم بدقة وإتقان

كما أعرب الدكتور دويب حسين صابر عن خالص تهانيه لأساتذة الكلية وخريجيها وأولياء أمورهم، مؤكداً أن على الخريجين حمل لواء العدالة وممارسة مهنتهم بدقة وإتقان، انطلاقاً من كون سيادة القانون ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتقدم، مؤكدًا على أن الكلية مستمرة في تطوير إمكانياتها الأكاديمية والبحثية والثقافية. ووجّه شكره إلى إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور أحمد المنشاوي لدعمها المتواصل للكلية، وإلى جميع ضيوف الحفل الذين شاركوا الطلاب فرحتهم.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رجب محمد الكحلاوي عن فخره وسعادته بمشاركة أبنائه الخريجين هذه اللحظة الفارقة في مسيرتهم العلمية، مؤكداً أن تخرجهم من جامعة عريقة كجامعة أسيوط يمثل بداية مرحلة جديدة من التحديات والنجاحات، موجهاً شكره لإدارة الجامعة وإدارات الكلية والعاملين بها على جهودهم الداعمة للطلاب.

كما ألقى الخريج سيد حسن سيد، الأول على الدفعة، والخريج أحمد عصام كمال رئيس اتحاد طلاب الكلية، كلمات عبّرا فيها عن امتنانهم لإدارة الجامعة والكلية لما قدمتاه من دعم مادي ومعنوي طوال سنوات الدراسة، كما قدما الشكر والعرفان لأولياء الأمور على وقوفهم الدائم إلى جانب أبنائهم حتى الوصول إلى يوم التخرج.

وتخلل الحفل فقرة فنية متميزة قدمها كورال "سحر الجنوب" بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، واختُتمت الفعاليات بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التقدير، إلى جانب إهداء درع الكلية للأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة.