تفاصيل استعدادات جامعة أسيوط للعام الدراسي الجديد

قال أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على توفير جميع الاحتياجات للطلاب، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة وأنشطة متنوعة، ومن ضمن البرامج المتميزة بكلية التربية والطفولة المكبرة، هو إعداد معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتخريج كوادر تربوية.

وأضاف المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن كلية الحاسبات والمعلومات توفر برنامج الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطلاق برنامج التعليم الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية.

وأوضح أنه تم إطلاق برنامج متميز في كلية العلوم عن علوم المواد والنانو تكنولوجي، بالإضافة إلى برنامج الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.

وشدد على أن الجامعة تهتم أيضا بالجوانب الأكاديمية والتعليمية والأنشطة الطلابية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة.