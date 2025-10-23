قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة

عذاب القبر
عذاب القبر
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن أهم 4 أعمال تنجي فاعلها من عذاب القبر، وذلك من أجل نيل رضا الله والنجاة من هذا العذاب الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنت السنة النبوية أن عذاب القبر له أسباب. 

كما أرشدت إلى أهم تنجي فاعلها من عذاب القبر مثل الأذكار التي يستعيذ بها المسلم وتحفظه منه، ومنها الاستغفار والصلاة وقراءة سورة الملك قبل النوم وغيرها من الطاعات التي تضيء القبر وتمنح صاحبه الأمان، وفي السطور التالية نعرض أبرز الأعمال التي تنجي من عذاب القبر وتمنح المسلم الطمأنينة في البرزخ.

الأعمال المنجية من عذاب القبر

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأعمال المنجية من عذاب القبر في أكثر من حديث شريف ويمكن تحديدها في النقاط التالية:

  • موت المؤمن بسبب مرض البطن.
  • الاستعاذة بالله من عذاب القبر بعد أداء الصلاة المفروضة. 
  • الاستشهاد في سبيل الله.
  • الموت يوم الجمعة أو في ليلته.

أعمال تنجي فاعلها من عذاب القبر

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، 3 عبادات من واظب عليها فإنه يُوقى عذاب القبر.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، في تصريحات سابقة له، أن العبادات الـ 3 هي: 

الأولى: ملازمة الإنسان العمل الصالح 

الثانية: المواظبة على قراءة سورة الملك يوميًا قبل النوم 

الثالثة: كثرة الدعاء والتعوذ من عذاب القبر وخاصة بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام.

واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم بالحديث الذي ورد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

هل عذاب القبر موجود؟

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أجاب على سؤال مفاده هل عذاب القبر موجود قائلا إن القرآن الكريم قدم أدلة واضحة على وجود عذاب القبر ونعيمه، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص ينكرون هذه الحقيقة بسبب قلة دراستهم للقرآن والسنة والعقل السليم.

وأضاف الشيخ خالد الجندي في تصريحات سابقة له، أن قصة الرجل الذي ورد ذكره في سورة ياسين، تكشف عن الفجوة الزمنية التي يشتهر بها القرآن، حيث يقول الله تعالى: "قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ"، موضحًا أن هذه الآية تؤكد أن الرجل كان في عالم البرزخ، وهو أول منازل الآخرة، حيث يدرك الإنسان مصيره من اللحظة الأولى لدخوله القبر.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القبر هو محطة انتقالية بين الدنيا والآخرة، حيث يكون للميت وعي كامل بما ينتظره، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "القبر أول منازل الآخرة"، موضحا أن أهل العلم اعتبروا أن البرزخ يعد بداية للآخرة بالنسبة للميت، لكنه بالنسبة للأحياء لا يزال جزءًا من الدنيا.

عذاب القبر الأعمال المنجية من عذاب القبر أسباب عذاب القبر النجاة من عذاب القبر أعمال تنجي فاعلها من عذاب القبر القبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

ترشيحاتنا

سلوت

مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد