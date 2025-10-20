حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح

عذاب القبر .. يعني أن هناك تضييقا يتمثل في ضمة القبر، وحساب القبر، والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.

حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، وعضو كبار هيئة العلماء، موضحاً أن الشجاع الأقرع فى القبر ورد فى السنة النبوية يوم القيامة فقال النبي صلى الله لعيه وسلم عنه من لم يدفع الزكاة يتجسد ماله فى صورة شجاع اقرع ويجري ورائه لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأوضح “جمعة" أن الشجاع الأقرع نوع من من أهوال يوم القيامة، والغرض منه انه هو عذاب لمن لم يدفع زكاة ماله، فلا يستهين اى إنسان بعدم اخراج الزكاة، فإن هذة الزكاة التى منعتها من الفقراء ولم تؤدي حق مالك للمجتمع وللناس الفقراء الذين لهم حق فى رقبتك سيتحول هذا الى معنى أخر وهو "الشجاع الاقرع"، وسمى بذلك لأنه لم يوجد فى رأسه شعر من شدة السم، لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأشار الى أن ضمة القبر واردة فى السنن الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انزل زينب أبنته الكبيرة للقبر قال لو احد نجي من ضمة القبر لنجت زينب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها ودعا لها ودعا لأمه فاطمة مرات ابو طالب ام علي وقال ((اللهم بحقي وحق النبيبن من قبلي اغفر لامى فاطمة)) وبات فى القبر حتى يستجيب الله له.

وتابع أن ضمة القبر هذة سنة الهية لكن نسأل الله أن يخففها عنا وعن المسلمين، فهى تنبيه للإنسان بكثرة فعل الخير، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الملك حتى تنجينا من عذاب القبر.

دعاء ينجي من عذاب القبر

ورد فيما يخص دعا ء ينجي من عذاب القبر، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من عذابِ النَّارِ وفتنةِ النَّارِ وفتنةِ القبرِ وعذابِ القبرِ).

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي أنه قال: «الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحًا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيبة، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب غير غضبان، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج.

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

السورة المنجية من عذاب القبر

قراءة سورة الملك قبل النوم، فقد ورد لقراءةِ سورة الملك العديدُ من الفضائل التي تعودُ بالخير على المسلم، وفيما يلي بعضٌ من فضائل قراءة هذه السورة في الليل:

- مانعةٌ لعذاب القبر.

- ومنجّية لمَن يحافظ ويداوم على قرائتها في ليلته قبلَ نومه.

- مجادِلةٌ عن صاحبها يوم القيامة، فهذه السورة تأتي يوم القيامة وتجادلُ عن صاحبها لتدخلَه إلى جنان النعيم.

- وتبعدُ عنه عذابَ جهنّم.

- مسبّبةٌ للحسنات والثواب لصاحبها، فمن يحافظ على قراءتها يوميًّا قبل نومه يحصلْ على الكثير من الحسنات والثواب، فبكلِّ حرفٍ من القرآن حسنة، والحسنةُ بعشرةِ أمثالها والله يضاعفُ لمن يشاء، حيث يحصلُ المسلم على الكثيرِ الوارفِ من الثواب والحسنات إذا داومَ عليها.

- شافعةٌ لصاحبها حتّى يُغفر له يومَ القيامة.

دعاء عذاب القبر للميت

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

االلهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.