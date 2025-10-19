قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء كفارة المجلس.. كلمات بسيطة تمحي ذنوبك

شيماء جمال

دعاء كفارة المجلس.. يبحث الكثير عنه ليرددوه بعد قيامهم من مجلسهم، ليكفر الله عنهم ما وقع منهم من لغط القول فى تجمعهم، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كفارة المجلس سنذكره فى السطور القادمة.

دعاء كفارة المجلس

جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ
أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ».
[أخرجه الترمذي]
 

ماذا كان يقول النبي إذا أراد أن يقوم من مجلسه مع أصحابه؟

وكشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن الدعاء الذى كان يردده النبي إذا أراد أن يقوم من مجلسه مع اصحابه.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي

أن أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ».

وشرح الحديث وقال: (كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً) أي: قعد مع أصحابه يتحدث.

(فَأَرَادَ أَن يَقُومَ اسْتَغْفَرَ) فأراد أن يقوم منه استغفر الله تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر.

(عَشْراً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ) عشرا من المرات إلى خمس عشرة بأن يقول: "استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" كما ورد تعيينه في خبر آخر فتارة يكررها عشرا وتارة يزيد إلى خمس عشرة، وهذه تسمى "كفارة المجلس" أي: أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان ﷺ يقولها تعليما للأمة وتشريعا وحاشا مجلسه من وقوع اللغط.

وأخرج النسائي في اليوم والليلة عن السيدة عائشة قالت: ما جلس رسول الله ﷺ مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات. فقلت: يارسول الله أراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم. من قال خيرًا كن طابعًا له على ذلك الخير، ومن قال شرًا كانت كفارة له "سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

