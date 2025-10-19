ما حكم إرضاع المولود والأم على جنابة؟ .. الإفتاء تجيب

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة جنباً أو حائض فلها أن ترضع حيث لم يرد فى الشرع مايحرم ذلك.

وأوضح “عثمان”، أنه لا علاقة بين الرضاعة والجنابة، مؤكدًا إنه لا مانع شرعاً من إرضاع الطفل والأم على جنابة.

حكم تلاوة المرأة للقرآن حال إرضاعها لطفلها

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ومدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن حال إرضاعها لطفلها.

وأضاف "فخر"، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- ما حكم قراءة المصحف أثناء إرضاع طفلى فهل هذا حرام ؟"، أنه لا يوجد مانع شرعيًا يمنع المراة من إرضاع ولدها أثناء قراتها للقرأن الكريم، كذلك لا حرج فى ان ترضع الأم طفلها وهى متوضئة ففعل الرضاعة لا ينقض الوضوء.

هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "شلبي"، قائلًا: إن العلماء أفتوا بعدم حدوث النجاسة من قيء الطفل لأنه عبارة عن طعام زائد عن حاجته خاصة وأنه طفل رضيع.

وأضاف: أما بالنسبة لحمل الطفل أثناء الصلاة فهو جائز إذا كانت الضرورة ملحة ، أما إذا كان هناك من يحمله عنك وتصلي بدون حمله فيكون أفضل .