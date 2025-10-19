دعاء فك الكرب الشديد.. 4 كلمات تقي من المصائب

لا شك أن دعاء فك الكرب الشديد والغم والحزن يعد من أهم الأدعية ، التي يحتاجها الإنسان طوال حياته، حيث إن الدنيا هي دار ابتلاء وبلاء ، لا مفر فيها من الأحزان والهموم، بل إنها كثيرة يكاد يختنق الإنسان بها، ولا نجاة له سوى الفرار منها إلى الله سبحانه وتعالى من خلال دعاء فك الكرب الشديد والغم والحزن ، فبالدعاء يرفع الله تعالى البلاء وتزول الهموم.

دعاء فك الكرب الشديد

أوصت دار الإفتاء المصرية، كل من أصابه كرب أو هم أو غم ، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ، وبأن يرفع يديه إلى السماء مناجيًا ربه ومرددًا دعاء فك الكرب والغم والحزن، كما علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضحت «الإفتاء » ، أن دعاء فك الكرب والغم والحزن، الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ، والذي أوصانا بالحرص عليه عندما يشتد الكرب ، هو: ( لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض رب العرش الكريم).

دعاء فك الكرب والغم

وردت عدة صيغ من دعاء فك الكرب والغم ، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء فك الكرب والغم ، ما يلي:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.