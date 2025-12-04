تعبنا و اتبسطنا.. ليلى علوي توجه رسالة لفريق فيلمها الجديد

وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة لصناع فيلمها الجديد «ابن مين فيهم؟»، بعد الانتهاء من تصوير العمل.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “فركش فيلم ابن مين فيهم، الحمدلله على خير. مبسوطة جدًا جدًا بالفيلم وبأسرة العمل كلها، وعلى فكرة إحنا تعبنا أوى بس فى نفس الوقت اتبسطنا من قلوبنا أوى”.

وتابعت: "شكر كبير لكل الناس قدّام وورا الكاميرا... أنتم السبب الحقيقى فى نجاح أى خطوة. يارب يعجبكم إن شاء الله».

واختتم فريق "ابن مين فيهم؟" تصوير الفيلم الكوميدي المنتظر للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين يتعاونان مجددًا على الشاشة في عمل جديد مثير للضحك وأيضًا مليء بالمشاعر.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته النجم الواعد أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا.

تدور أحداث ابن مين فيهم؟ حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.