ليلى علوي وبيومي فؤاد ينتهيان من تصوير ابن مين فيهم؟

اختتم فريق "ابن مين فيهم؟" تصوير الفيلم الكوميدي المنتظر للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين يتعاونان مجددًا على الشاشة في عمل جديد مثير للضحك وأيضًا مليء بالمشاعر.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته النجم الواعد أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا.



تدور أحداث ابن مين فيهم؟ حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.



خلف كواليس الفيلم، تم التصوير في أجواء مفعمة بالطاقة والمرح، اتسمت بلحظات من الضحك الصادق والكيمياء الواضحة بين أفراد طاقم العمل، وهي روح انعكست بسلاسة على أدائهم أمام الكاميرا.



ومع اكتمال التصوير، يستعد فيلم "ابن مين فيهم؟" لدخول مرحلة ما بعد الإنتاج، مع الكشف قريبًا عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك خطط العرض والإعلان عن النجوم المنضمين لفريق التمثيل بالفيلم.