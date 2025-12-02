قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
ليلى علوي وبيومي فؤاد ينتهيان من تصوير ابن مين فيهم؟

اختتم فريق "ابن مين فيهم؟" تصوير الفيلم الكوميدي المنتظر للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين يتعاونان مجددًا على الشاشة في عمل جديد مثير للضحك وأيضًا مليء بالمشاعر.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته النجم الواعد أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا. 
 

تدور أحداث ابن مين فيهم؟ حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.

خلف كواليس الفيلم، تم التصوير في أجواء مفعمة بالطاقة والمرح، اتسمت بلحظات من الضحك الصادق والكيمياء الواضحة بين أفراد طاقم العمل، وهي روح انعكست بسلاسة على أدائهم أمام الكاميرا.
 

ومع اكتمال التصوير، يستعد فيلم "ابن مين فيهم؟" لدخول مرحلة ما بعد الإنتاج، مع الكشف قريبًا عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك خطط العرض والإعلان عن النجوم المنضمين لفريق التمثيل بالفيلم.

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

أعراض مرض السكري من النوع الثاني وكيفية تشخيصه

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

