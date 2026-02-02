أكرم توفيق يحتفل بعيد ميلاد ابنه

هنأ أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، ابنه بمناسبة عيد ميلاده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر أكرم صورة تجمعه بابنه وعلق عليها: “كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت أغلى حاجة وأحلى حاجة، كل سنة وانت روح وقلب وعين أبوك.كل سنة وأنا بشوفك كل يوم بتكبر، ربنا يحفظك ليا ويبارك فيك ويخليك ليا ولإخواتك، والعمر كله ليك وأنت إلى الله أقرب.كل سنة وانت طيب يا أجمل تيفا".



وبدأ أكرم توفيق مسيرته في صفوف نادي إنبي وانتقل منه إلى الأهلي في صيف 2016.

ولعب توفيق في صفوف الجونة في يناير 2019 معارا من الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في 2020.

واستمر توفيق مع الأهلي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل إلى الشمال القطري بداية من الموسم الماضي.