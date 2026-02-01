كل سنه وانت روح وقلب وعين أبوك..أكرم توفيق يهنئ ابنه بعيد ميلاده

حرص أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري على تهنئة ابنه بمناسبة عيد ميلاده معبرًا عن حبه الشديد له.

ونشر توفيق صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “كل سنه وانت طيب يا احلي حاجه في حياتي كل سنه، وانت اغلي حاجه و احلي حاجه كل سنه وانت روح و قلب و عين أبوك كل سنه وأنا بشوفك كل يوم بتكبر ربنا يحفظك ليا ويبارك فيك و يخليك ليا و لأخواتك والعمر كلو ليك و انت الي اللّٰه اقرب كل سنه وانت طيب يا اجمل تيفا”.

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول امكانية عودة كل من أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري وحمدى فتحي لاعب الوكرة القطري ولاعبى الأهلي السابقين إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن النادي لم يفكر مطلقا في الدخول مفاوضات مع اكرم توفيق خاصة أن اللاعب رحل بكامل ارادته فى الانتقالات الماضية إلى الدوري القطري ورفض التجديد للأهلي ولم يحدث اى تواصل منذ ذلك الوقت .