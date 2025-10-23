قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خماسية في مرمى آينتراخت فرانكفورت.. ليفربول يستعيد توازنه

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

 

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كاسحًا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب "دوتش بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح فرانكفورت التسجيل عبر راسموس كريستنسن في الدقيقة 26، قبل أن يرد ليفربول بقوة بخمسة أهداف متتالية سجلها كل من هوجو إيكيتيكي (د35)، فيرجيل فان دايك (د39)، إبراهيما كوناتي (د44)، كودي جاكبو (د66)، ودومينيك سوبوسلاي (د70)، ليحسم الريدز اللقاء أداءً ونتيجة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74 بدلًا من إيكيتيكي، حيث حاول هز الشباك في الدقائق الأخيرة دون أن يتمكن من التسجيل.

كما تعرض الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج لإصابة في أوتار الركبة بالدقيقة 19، ما أجبر المدرب آرني سلوت على استبداله مبكرًا بـ كونور برادلي.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب البطولة بعد تحقيق فوزين وخسارة واحدة، مسجلًا 8 أهداف واستقبل 4، ليكسر سلسلة نتائجه السلبية السابقة في الدوري ودوري الأبطال ويستعيد الثقة قبل الجولات المقبلة.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

