بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يهزم يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

اقتنص ريال مدريد ثلاث نقاط مهمة على حساب نظيره العنيد يوفنتوس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد سانتياغو برنابيو في دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 57، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بمراوغة رائعة، وواجه الحارس وجهاً لوجه، لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن فتابعها بيلينجهام بتسديدة سكنت المرمى.

وسدد ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس كرة من حافة المنطقة نحو الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 11.

واستلم فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس تمريرة وسدد من مسافة متوسطة. بدا أن الكرة ستسكن الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 18.

وحاول أردا جولر لاعب ريال مدريد التسديد مباشرة من حافة المنطقة ولكن حارس يوفنتوس أبعد الكرة من أسفل يسار مرماه في الدقيقة 37.

وانطلق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى منطقة الجزاء لاستلام تمريرة، وسدد نحو القائم الأيمن، لكن ميشيل دي جريجوريو تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 41.