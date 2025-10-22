بايرن ميونخ يكتسح كلوب بروج بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

قدّم بايرن ميونخ الألماني عرضًا قويًا في الشوط الأول أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بعدما أنهى النصف الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تُقام مساء الأربعاء على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

جاءت ثلاثية العملاق البافاري عبر لينارت كارل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 14، ثم عزز لويس دياز التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 34، ليؤكد الفريق هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء منذ بدايته.

وسطر لينارت كارل اسمه في تاريخ النادي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعمر 17 عامًا و242 يومًا، محطمًا رقم جمال موسيالا السابق الذي سجّل وهو في سن 17 عامًا و363 يومًا.

ويسعى بايرن، بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا في البطولة وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، في رحلة استعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019-2020، والاقتراب من إضافة اللقب السابع إلى سجله القاري المميز.