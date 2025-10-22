ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى ليفربول الإنجليزي الشوط الأول متفوقًا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب «دوتش بانك بارك»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن بعد تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس. ورد ليفربول سريعًا في الدقيقة 35 عبر هوجو إيكيتيكي الذي استغل تمريرة بينية متقنة ليحرز هدف التعادل بمهارة.

وفي الدقيقة 39 أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني برأسية قوية من ركلة ركنية، قبل أن يختتم إبراهيما كوناتي الثلاثية في الدقيقة 45 بضربة رأس جديدة استقرت في شباك الفريق الألماني.

وشهد اللقاء تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بعد ما فضل المدرب آرني سلوت إراحته في التشكيلة الأساسية للمباراة، مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني.