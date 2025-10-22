جالاتا سراي يواصل انتصاراته في دوري الأبطال بثلاثية أمام بودو جليمت



واصل فريق جالاتا سراي التركي تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.



افتتح ماورو إيكاردي التسجيل مبكرًا جالاتا سراي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف دريز ميرتنز الهدف الثاني عند الدقيقة 33، فيما اختتم يونس أكغون ثلاثية الفريق التركي في الدقيقة 60، بينما أحرز أندرياس هيلميرسن هدف بودو جليمت الوحيد في الدقيقة 76.



بهذا الانتصار، رفع غلطة سراي رصيده إلى 6 نقاط ليقترب من صدارة مجموعته، فيما تجمد رصيد بودو جليمت عند نقطتين بعد تعادلين سابقين.

ويواصل الفريق التركي عروضه القوية هذا الموسم، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.