صلاح خارج التشكيل.. سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة فرانكفورت في دوري الأبطال

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "دويتشه بانك بارك".

ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام جالطة سراي التركي بهدف دون رد، ويسعى الفريق الإنجليزي لتصحيح مساره واستعادة توازنه الأوروبي.

وشهدت التشكيلة الأساسية غياب النجم المصري محمد صلاح، في ظل سياسة التدوير التي يعتمدها سلوت هذا الموسم، بينما يغيب الهولندي ريان جرافنبيرخ عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كيرتس جونز – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكتيكي – ألكسندر إيزاك

ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة، من أجل التقدم في جدول المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.