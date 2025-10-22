قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر

ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة لم تعد مجرد وجهة سياحية عالمية تستقطب الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بل أصبحت أيضًا مركزًا استراتيجيًا للثروات الطبيعية والطاقة في مصر، نظرًا لما تمتلكه من موارد نفطية ومعدنية هائلة.

وأوضح حنفي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مدينة رأس غارب وحدها تنتج نحو 75% من إجمالي إنتاج البترول المصري، مما يجعلها أحد أهم محاور الطاقة في البلاد.

وأضاف أن المناطق الممتدة من مرسى علم حتى حلايب وشلاتين تزخر بكنوز طبيعية ومناجم معادن ثمينة، على رأسها الذهب، مؤكدًا أن المحافظة تشهد استثمارات كبرى في مجال التعدين بمشاركة شركات أجنبية تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

 المثلث الذهبي.. مشروع استراتيجي لتنمية الموارد التعدينية
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن مشروع "المثلث الذهبي"، الذي يربط بين مدن الغردقة وسفاجا والقصير حتى قنا، يُعد من أضخم المشروعات التنموية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية وتحويل المنطقة إلى قاطرة استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

 تنمية متوازنة بين السياحة والطاقة والتعدين
وأكد حنفي أن الاستثمار السياحي لا يزال يحتل المرتبة الأولى داخل المحافظة، لكنه يسير جنبًا إلى جنب مع قطاعات البترول والتعدين التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الاستثمار في مختلف المجالات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وختم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن البحر الأحمر تسير وفق رؤية تنموية متكاملة تراعي التوازن بين التنمية السياحية والصناعية والبيئية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن والدولة معًا.

