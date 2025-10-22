رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار بغزة

أكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار في غزة.

وقال كوستا في كلمته بالقمة المصرية الأوروبية الأولى: " مصر تلعب دورا كبيرا لإحلال الاستقرار في المنطقة ".

وتابع: " الأمن مهم لكل الأطراف في المنطقة كي نضمن أمان الطرق التجارية البحرية وعلى رأسها قناة السويس ".

وأكمل أنطونيو كوستا: "الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي متواصلة وتمضي مدعومة بالمنافع المتبادلة، والاتحاد الأوروبي ومصر يدعمان إقرار القوانين الدولية التي تراعي المصالح ".

ولفت كوستا: "أؤكد للرئيس السيسي أننا ندعم أوكرانيا لأننا نسعى لفرض ضغوط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات ".