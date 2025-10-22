قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا

محمد البدوي

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا، أن مرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد تحقيق إنجازات ومشروعات تنموية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خريطة طريق جديدة بأهداف واضحة لتعزيز هذه الشراكة.

آفاقًا جديدة للتعاون

وأضاف "أبو زيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تُعد زيارة تاريخية، كونها تكرّس مكانة مصر كشريك استراتيجي لأوروبا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموى في المنطقة.


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُبدي حرصًا كبيرًا على تكرار نموذج الشراكة مع مصر في دول أخرى، لما حققته من نجاحات ملموسة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تُعد الأولى من نوعها، ومن المتوقع أن تُعقد قمة جديدة بين الجانبين خلال العامين المقبلين.


وأوضح أن نجاحات الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة جعلت القادة الأوروبيين أكثر اهتمامًا بالاستماع مباشرة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مستقبل المنطقة. 


وبيّن أن القمة المصرية الأوروبية المقبلة ستتضمن فعالية اقتصادية كبرى تُعقد على هامشها، هي المنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي، بمشاركة نحو 400 ممثل عن القطاع الخاص من الجانبين.


وأوضح أن المنتدى سيركز على موضوعات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط مصر بسلاسل الإنتاج العالمية، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وهي موضوعات تأتي في صميم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.

السفير أحمد أبو زيد الشراكة الاستراتيجية مصر والاتحاد الأوروبي الدبلوماسية المصرية

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

التصالح في مخالفات البناء

بشأن مخالفات البناء.. محلية البرلمان: لا بد من تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل بالمحافظات

التصالح في مخالفات البناء

برلماني: آن الأوان لغلق ملف التصالح نهائيًا بعد سنوات من التأجيل

أمل سلامة

نائبة: التحول الرقمي ضرورة لحماية المواطن ودعم الاقتصاد الوطني

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

