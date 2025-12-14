القاهرة وبروكسل تؤكدان أهمية التعاون الثنائي لاستعادة الآثار المصرية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى لقاء جانبى مع "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش منتدى صير بني ياس مساء السبت ١٣ ديسمبر.

أكد الوزيران عمق العلاقات المصرية-البلجيكية وتناولا سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة واسترداد الآثار المصرية.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقد أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.