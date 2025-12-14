نظر استئناف نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

المشدد 5 سنوات

وفي وقت سابق قضت وكانت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 1059 لسنة 2021.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة.