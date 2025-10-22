رئيس المجلس الأوروبي: نشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة

أكد رئيس المجلس الأوروبي استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

الدور المصري المتوازن

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، خلال لقائه بالرئيس السيسي، أن الاتحاد الأوروبي يثمّن الدور المصري المتوازن في التعامل مع الأزمة، سواء من خلال جهود الوساطة أو الدعم الإنساني المستمر للشعب الفلسطيني.

العودة إلى طاولة المفاوضات

وأضاف أنه أكد للرئيس السيسي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل الضغط على روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيظل قائمًا في إطار نهج مشترك يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل العلاقات المتوازنة التي تتمتع بها القاهرة مع مختلف الأطراف الدولية.