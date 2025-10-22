نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة

أفادت القناة الـ12 العبرية، أن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأميركي بأن "إسرائيل" لن تسمح للأتراك بدخول غزة.

وأوضح رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن رفضه نشر قوات تركية في قطاع غزة ضمن مهمة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن لتركيا "دورًا بناء" في خطة إدارة المرحلة التالية من الاتفاق.

وقال نتنياهو خلال استقباله نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في القدس، اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال بشأن وجود قوات تركية في غزة: "سنقرر هذا الأمر معًا. لدي آراء قاطعة في هذا الشأن. هل تريد أن تخمن ما هي؟".

من جانبه، أكد فانس أن تركيا سيكون لها "دور بناء" في المرحلة التالية من اتفاق غزة، والتي تشمل تشكيل "قوة استقرار دولية" ونزع السلاح وإنشاء هيئة لإدارة شؤون القطاع.

وأضاف: "لم أقل أبدًا إن الأمر سهل، لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وأننا نستطيع بناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط".