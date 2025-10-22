كندا تشهد قفزة بـ31% في إنتاج الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية تحطيم الأرقام القياسية، فيما تشهد كندا طفرة إنتاجية غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي.. فقد ارتفع إنتاج الذهب الكندي بنسبة 31% خلال العقد الماضي، مدفوعًا بارتفاع الأسعار وافتتاح مناجم جديدة، وفقًا لـ جمعية التعدين الكندية.

وبحسب بيانات وزارة الموارد الطبيعية الكندية، بلغت إنتاجية كندا 198 طنًا من الذهب في عام 2023 بقيمة تقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي، لتتجاوز الولايات المتحدة وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا، مع استمرار النمو بفضل مشاريع جديدة في أونتاريو وكيبيك ونونافوت وكولومبيا البريطانية، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وقال رئيس جمعية التعدين الكندية بيير جراتون، إن "الذهب هو القطاع الأكثر ازدهارًا في السنوات الأخيرة، بعد أن ارتفعت أسعاره عالميًا بأكثر من 150% خلال عقد واحد لتتجاوز 4300 دولار للأونصة هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أن تصاريح مناجم الذهب تُمنح بسرعة مقارنة بالمشاريع المعدنية الكبرى.

وتشهد كندا حاليًا نشاطًا واسعًا في مشاريع جديدة، من بينها منجم "جوس"، ومنجم "أوديسي" في كيبيك، ومشروع "بلاك ووتر" في كولومبيا البريطانية.

ويُتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع حتى ثلاثينيات القرن الحالي إذا بقيت الأسعار مرتفعة، رغم نقص العمالة الذي يواجه القطاع.