قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز
اليابان تطلق تحذيرات من حاملات الطائرات الصينية وتواجدها بالقرب من سواحلها
الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
«مصر لا تزال قوية».. «ميدو» يكشف أخطاء وفرص المنتخب بعد التعادل مع الإمارات بكأس العرب
تعرّضت للصلع .. رحمة حسن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن جمهورها
جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني
دعمًا لفلسطين .. الصين تتعهّد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة
بعد جلوسه على دكة البدلاء.. محمد صلاح: لا أعرف لماذا أتحمّل اللوم رغم ما قدّمته للنادي؟
ياسين منصور: «المركزي» سيتجه لخفض أسعار الفائدة خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 8 و9%
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «الست» .. شاهد
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة وتحذر من الأمطار حتى نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تطلق تحذيرات من حاملات الطائرات الصينية وتواجدها بالقرب من سواحلها

حاملة الطائرات الصينية
حاملة الطائرات الصينية
محمد على

أفادت التقارير أن وزارة الدفاع اليابانية قالت برصد حاملة الطائرات لياونينج التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من اليابان. 

وقال خبير في الشؤون العسكرية الصينية إن تدريب حاملات الطائرات الصينية في البحار البعيدة في المحيط الهادئ أصبحت روتينية، ولا ينبغي تضخيم الأنشطة لسفن الجيش  الصيني في المنطقة، وفق ما ذكرت صحف صينية ويابانية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة كيودو نيوز اليابانية، ادعت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات لياونينج التابعة لبحرية جيش الصين أجرت يوم السبت تدريبات على إقلاع وهبوط الطائرات من على حاملة الطائرات في المحيط الهادئ بالقرب من أوكيناوا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن هيئة الأركان المشتركة اليابانية، كانت حاملة الطائرات لياونينج (الهيكل 16) مصحوبة بالمدمرة الكبيرة من طراز 055 نانتشانج (الهيكل 101) ومدمرتين من طراز 052D بأرقام الهيكل 117 و124.

 وأشار تقرير وكالة كيودو نيوز إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الجانب الياباني أنشطة حاملة الطائرات الصينية بالقرب من اليابان منذ دخول الصين في عصر حاملات الطائرات.

جاء ادعاء وزارة الدفاع اليابانية بعد تقريرٍ نشرته رويترز يوم الخميس، زعم أن الصين تنشر عددًا كبيرًا من سفن البحرية وخفر السواحل عبر مياه شرق آسيا، تجاوز في وقتٍ ما المئة.

وردًا على ادعاء وزير الدفاع الياباني بأن "الصين تُوسّع وتُكثّف أنشطتها العسكرية في المنطقة المحيطة باليابان"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمرٍ صحفيٍّ دوريٍّ : "أُحيلكم إلى الجهات المختصة بشأن ما ذكرتموه. دعوني أؤكد لكم أن الصين ملتزمةٌ بسياسة دفاع وطني ذات طبيعةٍ دفاعية. تُنفّذ البحرية الصينية وخفر السواحل الصيني أنشطتهما في المياه المعنية بما يتوافق تمامًا مع القوانين المحلية الصينية والقانون الدولي". 

وأضاف لين أنه لا داعي للأطراف المعنية للمبالغة في ردود أفعالها أو تفسيرها، ناهيك عن توجيه اتهاماتٍ لا أساس لها. 

وصرح تشانجزجونشي، خبير الشؤون العسكرية الصينية، لصحيفة جلوبال تايمز  بأن السفن الحربية لجيش  الصين بما في ذلك حاملات الطائرات، تُجري بانتظام تدريباتٍ بحريةٍ في غرب المحيط الهادئ، لكن اليابان تُبالغ كثيرًا في مثل هذه الأنشطة الاعتيادية. 

من المرجح أن تكون هذه محاولةً لتضخيم خطاب "التهديد الصيني"، واختلاق ذرائع لتوسيع قوتها العسكرية والتخلي عن دستورها السلمي.

الدفاع اليابانية حاملة الطائرات لياونينج الصيني اليابان الجيش الصيني أوكيناوا وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ترشيحاتنا

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

مسلسل حد اقصي

روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل حد أقصى

ماجد المصري

بطولة ماجد المصري .. الاحتفال بانطلاق تصوير أولاد الراعي | والعرض رمضان 2026

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد