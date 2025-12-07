قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أسباب عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح خلال التعادل المثير أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-3، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت أن قرار إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء جاء لأسباب تتعلق بالسيطرة على مجريات المباراة، خصوصًا في اللحظات التي كان فيها ليفربول متقدمًا.

قال سلوت في تصريحاته: “كنا متقدمين 2-0 ثم 3-2، وفي تلك اللحظة كان الأمر يتعلق بالتحكم في الإيقاع. لم نكن بحاجة لإضافة هدف جديد، ولذلك فضّلت إشراك واتارو إندو بدلًا من محمد صلاح.”

وأضاف: “علينا تقبّل الوضع الحالي. مستقبل صلاح القريب هو الانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد أسبوع، وسنخوض مواجهة أمام إنتر قبل ذلك.”

وأوضح المدرب الهولندي أن التفكير في ضغط المباريات وقرب ارتباطات صلاح الدولية لعب دورًا في قرار إراحته. 

تفاصيل تعادل ليفربول وليدز

شهد اللقاء إثارة كبيرة، إذ تقدم ليفربول بهدفين سريعين عبر هوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 48 و50، قبل أن يقلص ليدز الفارق عبر كوليفرت لوين من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وأدرك أنطون ستاتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ومع الدقيقة 80، نجح دومينيك سوبوسلاي في تسجيل الهدف الثالث للريدز، لكن أوو تاناكا خطف تعادلًا قاتلًا لليدز في الدقيقة 90+6.
 

ترتيب الفريقين بعد اللقاء

برصيد هذا التعادل، رفع ليفربول نقاطه إلى 23 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي، بينما وصل ليدز إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

صلاح على مقاعد البدلاء

شهدت المباراة جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة، في استمرار لسلسلة غيابه عن التشكيل الأساسي خلال الأسابيع الأخيرة


 

