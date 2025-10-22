مصرع 40 شخصا بينهم رضيع إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس

أفادت وكالة فرانس برس بمقتل 40 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس، يوم الأربعاء، إثر غرق مركبهم، بينما تم إنقاذ 30 آخرين، بحسب ما أفاد متحدث قضائي.

وقال وليد شطبري، الناطق باسم محكمة محافظة المهدية، إن الحادث وقع فجر الأربعاء، مضيفا: "كان على ظهر المركب، مبدئيا وحسب الأبحاث الأولية، 70 شخصا".

وأكد: "تم انتشال 40 جثة، من بينهم رضيع، وإنقاذ 30 آخرين"، مشيرا إلى أن المهاجرين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سجل مصرع أو اختفاء 32,803 أشخاص منذ عام 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.