موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو"، بينما أحرز فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد، في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع عشر، ليحقق المارد الأحمر فوزه الأول في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد ييس توروب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.