الغندور يدافع عن زيزو بعد مباراة الاتحاد: مش بالونة دا لاعب كبير

دافع الإعلامي خالد الغندور عن أحمد سيد زيزو، بعد احرازه الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري من ركلة جزاء في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"هو زيزو لما عمل اوفر و جاب ضربة جزاء هيبقي زيزو بتاع ضربات جزاء و لا هيكون زيزو العالمي التحليل بيتغير علي حسب لون الفانلة و لا التحليل واحد زيزو مش بالونة زيزو لاعب كبير في الزمالك و الأهلي و لاعب دولي في الزمالك و الأهلي".



حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.