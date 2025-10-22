قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
سياسات ترامب ضد طاقة الرياح البحرية تضرب صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويتصدر جدول الترتيب مؤقتا

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للطرد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة اثر تدخل قوي على مهاجم الاتحاد مما صعب مهمة الأهلي في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول “ مؤقتا ” برصيد 21 نقطة ، بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

تحديث iOS 26.1

تحديث iOS 26.1 يقدم ميزة تخفف من تأثير الزجاج السائل المثير للجدل

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات خارقة وسعر متوسط إليك هاتف iQOO 15.. وبسرعة شحن أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات في 2025

هاتف ون بلس 15 القادم

المنافس لآيفون وجالاكسي.. أهم ميزات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد