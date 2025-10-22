ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده

هنأ الفنان تامر حسني، ابنه آدم بمناسبة عيد ميلاده متمنياً له النجاح في الحياة.

وكتب تامر حسني على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "ابني آدم ... ربنا يحفظك يا حبيبي و أشوفك في يوم من الأيام أنجح و أسعد وأصح و أنفع الناس ربنا يحميك و يحرسك يا حبيبي أنت وكل اللي زيك و تكبر وتبقى ضهر و سند لأخواتك ولينا كلنا".

وأحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.