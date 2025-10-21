لأول مرة .. تامر حسني موديل فى عرض أزياء عالمي

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صور له اثناء مشاركته كموديل فى عرض ازياء عالمي، مرتديًا ازياء من ماركته الخاصة.

وقال تامر حسني فى منشور: يشرفني حقًا المشاركة في عرض فاشون فاكتور، وأود أن أعرب عن خالص تقديري للجنة على تقديرهم الخاص ومنحي جائزة الأيقونة الملهمة العالمية لعام ٢٠٢٥. إنه لشرف عظيم لشركة SEVEN أن تشارك في أول عرض دولي لها، إلى جانب أسماء مرموقة مثل دولتشي آند غابانا وعلامات تجارية مرموقة أخرى.

وهنأ الفنان تامر حسني، منتخب المغرب للشباب، لكرة القدم بعد التتويج ببطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي.

وكتب تامر حسني عبر ستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: “المغرب ينتصر بجد حاجة تشرف فوق الوصف حقيقي شرف كبير وانجاز تاريخي أول من نوعه مليار مبروك لمنتخب شباب المغرب العظيم”.