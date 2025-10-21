شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد: الأرقام بعيدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي لتجديد عقد ثنائي الفريق الكروي الأول، أحمد عبدالقادر وحسين الشحات، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي: "ملف تجديد عقود اللاعبين لسه المسافة مقربتش والأرقام بعيدة، فالموضوع أشبه بجس نبض، لكن الكلام بدأ مع اللاعبين".

وأضاف: "اللاعب أكيد هيطلب رقم والنادي هيقول أنا هدفع كذا، وهو ده أسلوب التفاوض في كل الأندية. وليد صلاح الدين مدير الكرة، واخد الموضوع على عاتقه، ومستني سيد عبدالحفيظ اللي هيتولى ملف كرة القدم، بناء على تصريحات الكابتن محمود الخطيب".

وأتم: "الأهلي مصمم على حسين الشحات وأحمد عبدالقادر والثنائي يرغب في الاستمرار مع الفريق، لكن عايزين يتم تقديرهم بشكل جيد وبما يتوافق مع إمكاناتهم الفنية".