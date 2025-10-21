بعد إخفاق منتخب الشباب.. شوبير: المدرب لازم يعترف بالفشل بدل التبريرات

تحدث الإعلامي أحمد شوبير على إخفاق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في بطولة كأس العالم للشباب والتي أقيمت في تشيلي.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "دكتور أشرف صبحي في فرنسا حاليا والمفروض هيجتمع مع الشركة المتحدة لبحث ملف تطوير المنتخبات".

واضاف: "السؤال هنا موضوع وزارة ولا شركة متحدة ولا إيه، الناس دي بالمناسبة نقلت الرياضة في حتة تانية من تنظيم وتفكير وظهور وغيره، بس هل الشركة المتحدة هتختار مدرب ولا لاعيبة ولا هتحط جدول مباريات لا".

وواصل: "الشركة عملت اللي عليها وزيادة من جلب رعاة ومباريات ودية وهنا المفروض خلاص اشكرها، ويجي دور الاتحاد المصري، وانا قولت جهاز مش عاجبك روحه كله، قوله بالسلامة يا حبيبي هجيب كله أجنبي أو محلي".



واكمل: "لكن فكرة أن مدرب يصعد بمنتخب وبعدين يخفق امشيه، المشكلة أن هذا المدرب تصريحاته غير موقفه بالمرة، ويقولك أنا مش هعتذر أنا مفشلتش، لا أنت فشلت، فشلت ومتأهلتش وبعدين ازاي مفشلتش حتي لو لعبت كويس برضه ومكسبتش يبقي اسمها فشلت، مش فاهم إيه المشكلة في مصطلح الفشل، وبعدين أحنا مش بنحاسب حد بس اعترف".

واختتم: "شوف الحكام عاملين ازاي، أزمة التسنين عاملة ازاي، إعداد المدرب عامل ازاي، اهو عندك إمبارح إسلام شكري قالك مش هيلعب يعني ايه مش هلعب، لابد من التدخل الحاسم من إدارة الاتحاد، دا في مرة قالك إلغاء البطولة إلغاء بطولة إيه، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه".