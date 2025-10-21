قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد إخفاق منتخب الشباب.. شوبير: المدرب لازم يعترف بالفشل بدل التبريرات

شوبير
شوبير
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير على إخفاق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في بطولة كأس العالم للشباب والتي أقيمت في تشيلي.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "دكتور أشرف صبحي في فرنسا حاليا والمفروض هيجتمع مع الشركة المتحدة لبحث ملف تطوير المنتخبات".

واضاف: "السؤال هنا موضوع وزارة ولا شركة متحدة ولا إيه، الناس دي بالمناسبة نقلت الرياضة في حتة تانية من تنظيم وتفكير وظهور وغيره، بس هل الشركة المتحدة هتختار مدرب ولا لاعيبة ولا هتحط جدول مباريات لا".

وواصل: "الشركة عملت اللي عليها وزيادة من جلب رعاة ومباريات ودية وهنا المفروض خلاص اشكرها، ويجي دور الاتحاد المصري، وانا قولت جهاز مش عاجبك روحه كله، قوله بالسلامة يا حبيبي هجيب كله أجنبي أو محلي".


واكمل: "لكن فكرة أن مدرب يصعد بمنتخب وبعدين يخفق امشيه، المشكلة أن هذا المدرب تصريحاته غير موقفه بالمرة، ويقولك أنا مش هعتذر أنا مفشلتش، لا أنت فشلت، فشلت ومتأهلتش وبعدين ازاي مفشلتش حتي لو لعبت كويس برضه ومكسبتش يبقي اسمها فشلت، مش فاهم إيه المشكلة في مصطلح الفشل، وبعدين أحنا مش بنحاسب حد بس اعترف".

واختتم: "شوف الحكام عاملين ازاي، أزمة التسنين عاملة ازاي، إعداد المدرب عامل ازاي، اهو عندك إمبارح إسلام شكري قالك مش هيلعب يعني ايه مش هلعب، لابد من التدخل الحاسم من إدارة الاتحاد، دا في مرة قالك إلغاء البطولة إلغاء بطولة إيه، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه".

الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر للشباب أسامة نبيه بطولة كأس العالم للشباب تشيلي

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المتحف المصري الكبير

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد عصر جديد من التفاعل بين الحضارة والتكنولوجيا

الدكتور إيهاب رمزي

برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

المهندس ياسر الحفناوي

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية لترسيخ الشراكة بين القاهرة وبروكسل

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

