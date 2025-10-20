أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة عمر عصر ورئيس اتحاد تنس الطاولة

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة عمر عصر لاعب منتخب مصر الوطني لـ تنس الطاولة ومحمود أشرف نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية :

هو طبعا اكتر من حد اشتكالي إن محمود اشرف مش مصنف وانه سافر باختيار من رئيس الاتحاد.

وتابع الإعلامي أحمد شوبير: خليني أكون أمين في الكلام كابتن أشرف حلمي غلط ابنه أنا بقي بغلط ابنه وبغلط عمر ، أنا النهاردة باعتك تلعب باسم مصر لا تحلق ولا تتوعد إنت تشهد المسئولين بص عمل إيه ولينا كلام بعد المباراة بس .

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير: الناس بتقول عمر عصر كان علي حق يعني أنا مجيش في وسط بطولة والناس بتتفرج عليا صحيح كسبنا الرجال وعمر تألق لكن أنا قدام العالم كله الفيديو ده متصور فأنا آجي أطلع علي الهوا ومتصور بالشكل ده.

واختتم الإعلامي أحمد شوبير حديثه وقال: الاتحاد أحال الإثنين لاعيبه لكن إلي متي أنا مندهش جدا إيه الأمارة أن حضرتك تعمل ده؟!!

اعتذار عمر عصر

تقدم عمر عصر قائد منتخب مصر لتنس الطاولة باعتذار عن أزمة الفراعنة في بطولة أفريقيا الأخيرة بسبب الخلاف مع زملائه في المنتخب.

وقال عمر عصر في بيانه: “أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".

وأضاف : “بصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا.. وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر”.