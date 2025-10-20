قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة عمر عصر ورئيس اتحاد تنس الطاولة

عمر عصر
عمر عصر
يسري غازي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة عمر عصر لاعب منتخب مصر الوطني لـ تنس الطاولة ومحمود أشرف نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية :
هو طبعا اكتر من حد اشتكالي إن محمود اشرف مش مصنف وانه سافر باختيار من رئيس الاتحاد.

وتابع الإعلامي أحمد شوبير: خليني أكون أمين في الكلام كابتن أشرف حلمي غلط ابنه أنا بقي بغلط ابنه وبغلط عمر ، أنا النهاردة باعتك تلعب باسم مصر لا تحلق ولا تتوعد إنت تشهد المسئولين بص عمل إيه ولينا كلام بعد المباراة بس .

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير: الناس بتقول عمر عصر كان علي حق يعني أنا مجيش في وسط بطولة والناس بتتفرج عليا صحيح كسبنا الرجال وعمر تألق لكن أنا قدام العالم كله الفيديو ده متصور فأنا آجي أطلع علي الهوا ومتصور بالشكل ده.

واختتم الإعلامي أحمد شوبير حديثه وقال: الاتحاد أحال الإثنين لاعيبه لكن إلي متي أنا مندهش جدا إيه الأمارة أن حضرتك تعمل ده؟!!

اعتذار عمر عصر

تقدم عمر عصر قائد منتخب مصر لتنس الطاولة باعتذار عن أزمة الفراعنة في بطولة أفريقيا الأخيرة بسبب الخلاف مع زملائه في المنتخب.

وقال عمر عصر في بيانه: “أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".

وأضاف : “بصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا.. وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر”.

أحمد شوبير عمر عصر محمود أشرف اتحاد تنس الطاولة أشرف حلمي

