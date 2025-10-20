لقطات من مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم إستعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ونشر أحمد شوبير عدة صور للاعبي الاهلي عبر فيسبوك و علق كاتبا:لقطات من مران الأهلي اليوم إستعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المباراة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 -2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.

الأهلي يهزم بطل بوروندي

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.