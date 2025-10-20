قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات
مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
سرقة متحف اللوفر.. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية
رياضة

لقطات من مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

مران الاهلي
مران الاهلي
ميرنا محمود

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم إستعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. 

ونشر أحمد شوبير عدة صور للاعبي الاهلي عبر فيسبوك و علق كاتبا:لقطات من مران الأهلي اليوم إستعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المباراة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 -2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.

الأهلي يهزم بطل بوروندي 
وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي مران الاهلي تدريبات الاهلي الجماعيه احمد شوبير

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

حازم حمادة، عضو مجلس الشيوخ

بعد أدائه اليمين.. حازم حمادة: سأبذل كل الجهود المخلصة لخدمة الوطن والمواطن

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس بتجديد الخطاب الديني خطوة حاسمة لمواجهة التطرف

جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن

مستقبل وطن: الرئيس السيسي قدم دعوة وطنية صادقة للمصريين لمواصلة العمل والبناء

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

