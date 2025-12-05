بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة

قال الفنان أحمد أبو زيد، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد حصوله على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دوره في مسرحية «سقوط حر»، مضيفا: «الحمد لله ده توفيق من عند ربنا وفضل كبير، ومبسوط جدًا إني معاكم النهارده».

وأكد أبو زيد، خلال لقائه على قناة القاهرة الإخبارية، أنه اكتشف لاحقًا أنه «أول مصري يحصل على الجائزة في تاريخ المهرجان»، موضحا أن مهرجان قرطاج، في دورته الـ 26، يُعد من أكبر المهرجانات المسرحية في الوطن العربي، وكانت الجائزة دائمًا تذهب لفنانين آخرين من دول عربية مختلفة، قائلاً: «الحمد لله إن الجائزة السنة دي جات لمصر».

وأشار الفنان إلى أن ردود الفعل بعد العرض كانت قوية، وقد لمس حجم التأثير والصدَى الكبير لأدائه في المسرحية، قائلا إن الفوز يمثل حافزًا كبيرًا له للاستمرار في تقديم أعمال مميزة تليق باسم مصر في المحافل العربية والدولية.

