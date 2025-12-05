قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية
بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة
يارب فرج قريب.. أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة

الفنان المصري أحمد أبو زيد
الفنان المصري أحمد أبو زيد
البهى عمرو

قال الفنان أحمد أبو زيد، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد حصوله على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دوره في مسرحية «سقوط حر»، مضيفا: «الحمد لله ده توفيق من عند ربنا وفضل كبير، ومبسوط جدًا إني معاكم النهارده».

وأكد أبو زيد، خلال لقائه على قناة القاهرة الإخبارية، أنه اكتشف لاحقًا أنه «أول مصري يحصل على الجائزة في تاريخ المهرجان»، موضحا أن مهرجان قرطاج، في دورته الـ 26، يُعد من أكبر المهرجانات المسرحية في الوطن العربي، وكانت الجائزة دائمًا تذهب لفنانين آخرين من دول عربية مختلفة، قائلاً: «الحمد لله إن الجائزة السنة دي جات لمصر».

وأشار الفنان إلى أن ردود الفعل بعد العرض كانت قوية، وقد لمس حجم التأثير والصدَى الكبير لأدائه في المسرحية، قائلا إن الفوز يمثل حافزًا كبيرًا له للاستمرار في تقديم أعمال مميزة تليق باسم مصر في المحافل العربية والدولية.
 

