انطلاق فعاليات الدورة 26 من مهرجان قرطاج المسرحي

بدأت منذ قليل فعاليات الدورة ٢٦ من مهرجان قرطاج المسرحي فى دار الاوبرا بمدينة تونس بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن المقرر ان تعرض مسرحية “الملك لير” للفنان يحيي الفخراني.

مسرحية الملك لير

ومسرحية“الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء"

كما تعرض ايضا مسرحية "(ال)حلم…كوميديا سوداء" وهي من إخراج جليلة بكار والفاضل الجعايبي، ويقدّم العمل عدد من الممثلين التونسيين، وهم جليلة بكار، جمال المداني محمد شعبان، منير خزري ومريم بن حميدة.