زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
رياضة

أول تعليق من محمد الجارحي على وجوده ضمن قائمة الخطيب

ميرنا محمود

أعرب محمد الجارحي عن سعادته الكبيرة بوجودة في قائمة الكابتن محمود الخطيب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال محمد الجارحي عضو النادي الأهلي، والمرشح على الانتخابات الجديدة:وجودي في قائمة الكابتن محمود الخطيب للمرة الثالثة على التوالي شرف، ومسؤولية كبيرة. ثقة الكابتن الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية أعتز بها كثيرًا، وأسعى أن أكون دائمًا على قدرها.

وأضاف الجارحي: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية؛ من أجل أعضاء النادي وجماهير الأهلي التي تستحق دائمًا الأفضل، مؤكداً خلال السنوات الثمانية الماضية نجحنا في بناء جسور الثقة مع الجمعية العمومية، وكل ما وعدنا به نفذناه.. ما تحقق من مشروعات في فروع النادي المختلفة يعكس حجم الجهد والتخطيط.

وتابع : الأهلي نادٍ لا يعرف التوقف، لدينا خطة طموحة لإنشاء فروع جديدة في كافة محافظات مصر، واستاد الأهلي حلم كل مشجع، وسيبقى على رأس أولوياتنا في الدورة المقبلة، نعمل من أجل أن نحتفل قريبًا بأول مباراة على أرضه.. بجانب تطوير مصيف مطروح ومارينا، وكل ذلك لخدمة الأعضاء وتسهيل حياتهم داخل ناديهم الكبير.

و استكمل :نعمل على تطوير ملف كرة القدم ليظل الأهلي في القمة، كما اعتدنا دائمًا.. .. ونواصل دعم كل الألعاب الرياضية لتظل راية الأهلي عاليًة، مضيفاً طموحاتنا بلا حدود، والأهلي يستحق دائمًا القمة.. لأن جمهور الأهلي لا يقبل إلا بالمركز الأول، لذلك نعمل باجتهاد على دعم الفرق واستقدام أفضل العناصر من لاعبين ومدربين يليقون باسم النادي وتاريخه الكبير.

وأختتم الجارحي: يوم ٣١ أكتوبر هو يوم الأهلي.. يوم يجتمع فيه أبناء النادي ليختاروا مجلسهم الجديد ويواصلوا مسيرة العطاء.. أدعو كل الأعضاء للمشاركة الفاعلة، لأن الصوت الواحد يصنع الفارق.. الأهلي نادٍ كبير بقيمه وتاريخه، ومسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم، سنعمل على تنمية الموارد والاستثمار من أجل الاستدامة، وضمان مستقبل يليق باسم الأهلي في كل المجالات.

