محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، المحامى بالنقض، أن المحكمة حدّدت يوم السبت القادم جلسة للنظر فى قضية رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز الخاصة بالامتحانات.

وقال عبدالعزيز، فى تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذى يقدمه الإعلامى محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc": "تم تحديد جلسة يوم السبت القادم لقضية رمضان صبحى الخاصة بالامتحانات، ولم تحدد المحكمة حضور اللاعب من عدمه، ولن أتحدث فى القضية لأنها متداولة فى القضاء، واللاعب خرج بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة القضية".

وأردف: "رمضان صبحى ابنى مثل كهربا وحسين الشحات، وهو من تحدّث معى لتولى القضية".